Англія

Півзахисник Челсі достроково повернувся до клубу для проходження відновлення.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес залишив розташування збірної Аргентини через проблеми з коліном. Про це повідомляє Tribalfootball.com.

За інформацією джерела, футболіст достроково повертається до лондонського клубу, щоб пройти обстеження та розпочати процес відновлення.

У товариському матчі проти Венесуели, який відбувся 10 жовтня і завершився перемогою Аргентини з рахунком 1:0, Фернандес провів на полі більшу частину гри.

Через пошкодження хавбек пропустить наступну зустріч збірної — товариський матч проти Пуерто-Рико, який заплановано на 14 жовтня.