Англія

Українець вивів команду вперед, але після його заміни Норвіч втратив перемогу в матчі із Сандерлендом.

В рамках другого туру групи H Кубка англійської Прем'єр-ліги U-21 відбувся матч між Сандерлендом та Норвічем. Попри напружену боротьбу, молодіжна команда гостей зазнала поразки з рахунком 2:3.

У стартовому складі гостей на поле вийшов півзахисник збірної України U-19 Захар Бауманн, і саме він забив свій перший гол у новій команді після переходу з Манчестер Юнайтед.

18-річний українець відзначився на 70-й хвилині, коли вивів Норвіч уперед (2:1). Проте вже за п’ять хвилин його замінили, а команда пропустила двічі — на 75-й та 90+6 хвилинах — і в підсумку програла 2:3.

Сандерленд U-21 – Норвіч U-21 3:2

Голи: Нілд, 8, Проктор, 50, Нілл, 90+6 – Джонс, 22, Бауманн, 70

Захар Бауманн провів тривалий час у структурі Манчестер Юнайтед, де грав за юнацькі та молодіжні склади. Влітку 2024 року футболіст підписав контракт з Норвічем, який діятиме до липня 2027 року.