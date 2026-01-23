Англія

Аутсайдер Прем'єр-ліги готовий до розпродажу гравців на тлі можливого вильоту, але не збирається віддавати лідерів за безцінь.

Керівництво Вулвергемптона відповіло відмовою на пропозицію Лідс Юнайтед щодо трансферу нападника Йоргена Странда Ларсена.

За наявною інформацією, сума, запропонована павичами кілька днів тому, виявилася значно нижчою за встановлений цінник у 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Вулвергемптон, який наразі посідає останнє місце в АПЛ, планує серйозну кадрову перебудову, готуючись до ймовірного вильоту в Чемпіоншип.

Клуб готовий продати 25-річного норвежця до закриття трансферного вікна, якщо надійде гідна пропозиція. Сам Ларсен переживає непростий період: його стосунки з уболівальниками погіршилися, а результативність у лізі залишає бажати кращого (лише один гол в АПЛ у цьому сезоні).

Хоча нещодавній хет-трик у Кубку Англії проти Шрусбері довів його загальний доробок до 6 голів, це не змінило загальної картини. Варто зазначити, що в серпні Вулвз втратили шанс продати форварда значно дорожче — тоді Ньюкасл пропонував за нього 50 та 55 мільйонів фунтів.

Зараз інтерес до гравця також виявляють Ноттінгем Форест, Вест Гем та Крістал Пелас. Окрім Ларсена, Молінью може залишити захисник Еммануель Агбаду. Вулвергемптон веде переговори з турецьким Бешикташем. Пропозиція складає13 млн фунтів. Вимога Вулвз: 17 млн фунтів (щоб перекрити 16,6 млн, витрачені на його купівлю рік тому).

Також зберігається інтерес з боку Наполі та Атлетіко Мадрид до півзахисника Жоао Гомеса, проте очікується, що бразилець залишиться в команді щонайменше до кінця сезону.