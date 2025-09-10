Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 9 вересня 2025 року.

У кваліфікації до ЧС-2026 Франція здобула непросту перемогу над Ісландією у групі, представником якої також є збірна України.

Альберт Гудьйонсен відкрив рахунок на 21-й хвилині, змусивши господарів грати з позиції наздоганяючих. Лише перед перервою Кіліан Мбаппе з пенальті зрівняв результат, а вже у другому таймі лідер французів асистував Бредлі Барколя, який приніс вирішальний гол.

Попри вилучення Чуамені, команда Дешама втримала перевагу й здобула важливі три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Ісландія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:



Франція - Ісландія 2:1

Голи: Мбаппе, 45 (пен.), Барколя, 62 — Гудьйонсен, 21

Вилучення: Чуамені, 68 (Франція)