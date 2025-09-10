Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Попереду форварда Реала лише Олів'є Жиру, на рахунку якого 57 голів.

Збірна Франції у матчі відбіркового циклу ЧС-2026 обіграла Ісландію (2:1).

У цьому матчі черговим результативним ударом відзначився французький нападник Кіліан Мбаппе, для якого це був 52 гол у складі збірної.

Таким чином, Мбаппе вийшов на друге місце у рейтингу найкращих бомбардирів збірної Франції, випередивши Тьєррі Анрі, на рахунку якого 51 забитий м'яч за 123 матчі. На рахунку Мбаппе 92 матчі.

Наступна ціль 26-річного француза – це Олів'є Жиру, який забив 57 голів у футболці національної команди за 137 поєдинків.

