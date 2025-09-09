Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Дідьє Дешама пропустила першою, але змогла записати до активу переможний результат.

У нашій відбірній групі до чемпіонату світу-2026 розгорнулася справжня футбольна драма. У Парижі збірна Ісландія змусила Францію добряче понервувати, але все ж поступилася — 1:2.

Господарі сміливо розпочали гру й шокували фаворита голом Альберта Гудьонсена вже на 21-й хвилині. Французи довго шукали шляхи до воріт, і лише перед самою перервою Кіліан Мбаппе зрівняв рахунок завдяки реалізованому пенальті.

Другий тайм видався напруженим: і коли здавалося, що Ісландії під силу втримати нічию, на 62-ій хвилині Мбаппе відзначився асистом на Бредлі Барколя. Незважаючи на вилучення Чуамені на 68-ій хвилині, "Ле Бле" зберегли переможний для себе рахунок.

Франція - Ісландія 2:1

Голи: Мбаппе, 45 (пен.), Барколя, 62 — Гудьйонсен, 21

Вилучення: Чуамені, 68 (Франція)