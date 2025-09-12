Франція

Аді Хюттер вірить у професіоналізм хавбека і розраховує на його дебют уже наступного місяця.

Головний тренер Монако Аді Гюттер на пресконференції повідомив, що хавбек Поль Погба може з’явитися у складі після міжнародної паузи в жовтні.

— Щодо Поля Погба, я думаю, що у нас буде можливість побачити його, коли він повернеться після наступної перерви на матчі збірних. Він також на правильному шляху, і я дуже вражений чудовою роботою, яку він щодня виконує, щоб повернутися. Він великий професіонал, тому я сподіваюся, що ми побачимо його саме в цей період, — цитує Гюттера Foot Mercato.

За попередніми прогнозами, Погба може дебютувати у поєдинку Ліги 1 проти Анже 18 жовтня. Вже за кілька днів Монако зустрінеться з Тоттенгемом у Лізі чемпіонів, а згодом — із Тулузою в чемпіонаті.

Нагадаємо, після допінгового скандалу та дискваліфікації Поль Погба залишив Ювентус, який не став продовжувати з ним контракт. Цього літа француз підписав дворічну угоду з Монако.