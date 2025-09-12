Україна

Орендна угода розрахована на один сезон.

Работнічкі на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з нападником Полісся Дімітаром Трайковим.

Орендну угоду з 21-річним представником Північної Македонії розраховано до кінця сезону.

Другу половину минулого сезону Трайков провів у складі Дугопілля у другому дивізіоні чемпіонату Хорватії, де забив шість голів за 13 матчів. Також на його рахунку шість матчів у складі дубля Полісся та один гол.

Після трьох турів Работнічкі посідають передостаннє місце у чемпіонаті Північної Македонії, набравши одне очко.