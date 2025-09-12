Туреччина

Камерунський воротар заробить понад п'ять мільйонів доларів за сезон.

Камерунський голкіпер Андре Онана продовжить кар’єру в Трабзонспорі. Клуб уклав із 28-річним футболістом угоду на один рік — до завершення сезону-2025/26.

За інформацією турецьких медіа (KAP), контракт передбачає 3,51 мільйона доларів гарантованої зарплати, а також підписний бонус у розмірі 1,755 мільйона. Загальна сума виплат складе понад 5,2 мільйона доларів.

Нагадаємо, що в складі Трабзонспору виступають троє українців: Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов.

Андре Онана приєднався до Манчестер Юнайтед улітку 2023 року з Інтера, але з приходом Рубена Аморіма на посаду головного тренера втратив довіру та місце у стартовому складі.