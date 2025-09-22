Наставник ПСЖ випередив конкурентів з Барселони, Челсі та Ліверпуля.
Луїс Енріке, Getty Images
22 вересня 2025, 22:44
Журнал France Football визначив найкращого тренера за підсумками сезону-2024/25.
Очікуваним переможцем став Луїс Енріке, який очолює Парі Сен-Жермен.
У минулій кампанії паризький клуб здобув тріумф у Лізі чемпіонів, Лізі 1 та Кубку Франції, а також дістався фіналу клубного чемпіонату світу.
Енріке випередив таких конкурентів, як Ганс-Дітер Флік з Барселони, Енцо Мареска з Челсі та Арне Слот з Ліверпуля.