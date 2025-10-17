Франція

Матч Ліги 1 відбудеться сьогодні, 17 жовтня.

Захисник ПСЖ Ілля Забарний отримає місце у стартовому складі на найближчий матч чемпіонату Франції проти Страсбуру. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, тренерський штаб парижан на чолі з Луїсом Енріке ухвалив рішення довірити місце в основному складі 23-річному українцю, який тільки-но повернувся з розташування збірної Українці, а також Лукасу Бералдо.

Також зазначається, що через травми парижанам не зможуть допомогти капітан Маркіньйос, Дезіре Дуе і Бредлі Барколя.

Цього сезону Забарний провів вісім матчів, у яких відзначився одним голом.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Страсбур пройде сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Лі Кан Ін визнаний найкращим азіатським футболістом 2025 року.