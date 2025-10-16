Франція

Чинний договір розрахований до 2029 року.

ПСЖ незабаром оформить новий контракт з захисником Вільямом Пачо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу задоволене виступами 24-річного еквадорця і вже готове продовжити з ним контракт до літа 2030 року.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2029 року. Нинішнього сезону він провів сім поєдинків.

Після семи турів ПСЖ, у якому виступає українець Ілля Забарний, набрав 16 очок та очолює турнірну таблицю Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ оновив статус травмованих перед матчем зі Страсбуром.