Чинний договір розрахований до 2029 року.
Вільям Пачо, Getty Images
16 жовтня 2025, 23:40
ПСЖ незабаром оформить новий контракт з захисником Вільямом Пачо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво паризького клубу задоволене виступами 24-річного еквадорця і вже готове продовжити з ним контракт до літа 2030 року.
Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2029 року. Нинішнього сезону він провів сім поєдинків.
Після семи турів ПСЖ, у якому виступає українець Ілля Забарний, набрав 16 очок та очолює турнірну таблицю Ліги 1.
