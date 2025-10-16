Франція

Навіть попри Золотий м’яч, клуб дотримується нової політики обережних витрат.

Усман Дембеле, який 22 вересня в Парижі став володарем Золотого м’яча, може не отримати автоматичного підвищення зарплати в Парі Сен-Жермен — попри положення в контракті, що передбачає таку можливість.

Про це повідомляє французьке видання L’Équipe. За даними джерела, близьке оточення французького вінгера очікувало, що клуб перегляне умови угоди після історичного досягнення гравця. Однак ПСЖ наразі не демонструє готовності збільшити оклад гравця, який наразі перевищує 1 млн євро на місяць.

У світі футболу перегляд контрактів після Золотого м’яча — звична практика. Наприклад, Реал підвищував зарплати Луці Модричу та Каріму Бенземі після перемог у голосуванні. Та у ПСЖ ситуація інша: керівництво клубу після ери Мессі, Неймара і Мбаппе змінило фінансову політику й відмовляється платити гравцям непомірні суми.

Контракт Дембеле, підписаний у 2023 році, розрахований до 2026-го. Після переходу з Барселони за 50 млн євро, Усман поступово став ключовою фігурою атаки парижан. Минулого сезону він провів 51 матч, забив 36 голів і віддав 15 асистів, допомігши ПСЖ виграти Лігу чемпіонів.

Переговори з агентом гравця Муссою Сіссоко тривають, але керівництво парижан не планує зрівнювати оклад Дембеле з тими, які колись отримували Мессі чи Неймар. Максимум — переглянуті умови в межах 1,5 млн євро на місяць, що дозволить зберегти баланс зарплат у команді.