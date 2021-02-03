Германия

Представляем вашему вниманию результаты 1/8 финала Кубка Германии.

Завершился последний на сегодня поединок 1/8 финала Кубка Германии, в котором дортмундская Боруссия принимала на своем поле Падерборн.

"Шмелям" удалось обеспечить себе преимущество в два мяча еще в самом начале матча, но сохранить его футболистам дортмундского клуба не удалось.

Падерборн сумел отыграться после перерыва и перевести встречу в дополнительное время, где единственный гол Эрлинга Холанда позволил Боруссии с трудом пробиться в следующий этап турнира.

Боруссия Дортмунд – Падерборн 3:2 (ОТ)

Голы: Джан, 6, Санчо, 16, Холанд, 95 – Юстфан, 79, Овусу, 90+7 (пен.)

Боруссия: Хитц – Пищек, Джан, Аканджи – Морей (Паслак, 46), Беллингем (Дауд, 74), Дилэйни, Шульц – Брандт (Рейна, 65) – Холанд, Санчо (Ройс, 116)

Падерборн: Цингерле – Коллинз, Шонлау, Хюнемайер, Анану – Тальхаммер (Юстфан, 70), Шалленберг (Овусу, 88), Антви-Аджей – Михел (Ингельссон, 24), Србены (Терраццино, 70), Фюрих (Хеллер, 105)

Предупреждения: Дилэйни – Србены, Ингельссон, Шонлау

Вердер – Гройтер Фюрт 2:0

Голы: Мевальд, 12, Агу, 73

Хольштайн Киль – Дармштадт 1:1, пен. 7:6

Голы: Серра, 58 – Дурсун, 86

Рот-Вайсс – Байер 2:1 (ОТ)

Голы: Кефкир, 108, Энгельманн, 117 – Бэйли, 105