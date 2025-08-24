Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.

У черговому матчі стартового туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія не змогла обіграти Гамбург.

Матч закінчився із рахунком 0:0. Господарі поля більше володіли м'ячем та створили на кілька моментів більше своїх опонентів, проте реалізувати їх не вдалося.

Також зазначимо, що у складі Гамбурга в рамках Бундесліги дебютував орендований захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолеішвілі, який провів на полі 86 хвилин.

Боруссія Менхенгладбах — Гамбург 0:0

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ельведі, К'яродія (Нетц, 77), Улльріх (Дікс, 77) — Онора, Райц, Штогер (Нойгаус, 66), Зандер (Кастроп, 83), Гак — Табакович (Матіно, 83).

Гамбург: Фернандеш — Омарі, Ельфадлі, Торунаріга — Гочолеішвілі (Мікельбренсіс, 86), Капальдо (Мефферт, 86), Ремберг, Мугейм — Сахіті (Філіпп, 66), Кенігсдорффер (Поульсен, 74), Рессінг-Лелесііт (Домпе, 74).

Попередження: Райц, Скаллі — Капальдо.