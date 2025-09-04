Англія

Дісасі і Стерлінг можуть покинути команду до 10 вересня.

Захисник Челсі Аксель Дісасі та нападник команди Рахім Стерлінг все ще мають шанс залишити клуб, попри закриття трансферного вікна в більшості європейських чемпіонатів.

Як стверджує журналіст Екрем Конур, обоє футболістів привернули серйозну увагу саудівських клубів, адже період дозаявок у Саудівській Аравії триває до 10 вересня.

Цього сезону жоден із гравців не виходив на поле і навіть не потрапляв до заявки команди, що вказує на їхній непотрібний статус у плані тренера.

13 вересня Челсі зіграє на виїзді проти Брентфорда в рамках четвертого туру АПЛ, початок матчу о 22:00.