Захисник збірної Франції підтвердив, що переговори тривають.

Центральний оборонець Баварії та збірної Франції Дайо Упамекано поділився думками щодо переговорів про нову угоду з мюнхенським клубом.

"Я почуваюся комфортно тут, я щасливий. Мій агент спілкується з представниками Баварії. Переговори тривають. Більше нічого сказати. Побачимо, що станеться.

Нинішній контракт 26-річного захисника діє до літа 2026 року. Раніше повідомлялося, що керівництво Баварії прагне продовжити угоду, аби не допустити відходу гравця як вільного агента. Водночас інтерес до француза проявляють мадридський Реал та міланський Інтер.

Упамекано виступає за мюнхенців із літа 2021 року. Його трансферна вартість оцінюється приблизно у 50 мільйонів євро.