Ноа Атуболу вписав своє ім'я до історії німецького чемпіонату.
Ноа Атуболу, Getty Images
21 вересня 2025, 12:44
Фрайбург у матчі четвертого туру німецької Бундесліги у гостях обіграв Вердер (3:0).
У цьому матчі воротар Фрайбурга Ноа Атуболу відбив пенальті, завдяки чому він не лише зберіг свої ворота на замку, а й установив історичний рекорд Бундесліги.
За інформацією Opta, 23-річний нігерієць відбив п'ять одинадцятиметрових ударів поспіль у чемпіонаті, що є абсолютним рекордом в історії Бундесліги.
Після чотирьох турів Фрайбург набрав шість очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Бундесліги.