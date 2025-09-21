Німеччина

Ноа Атуболу вписав своє ім'я до історії німецького чемпіонату.

Фрайбург у матчі четвертого туру німецької Бундесліги у гостях обіграв Вердер (3:0).

У цьому матчі воротар Фрайбурга Ноа Атуболу відбив пенальті, завдяки чому він не лише зберіг свої ворота на замку, а й установив історичний рекорд Бундесліги.

За інформацією Opta, 23-річний нігерієць відбив п'ять одинадцятиметрових ударів поспіль у чемпіонаті, що є абсолютним рекордом в історії Бундесліги.

Після чотирьох турів Фрайбург набрав шість очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Бундесліги.