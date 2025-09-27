Німеччина

Команда Діно Топпмеллера забила шість і пропустила чотири.

У Менхенгладбасі відбувся один із найвидовищніших поєдинків туру — 6:4 на користь гостей.

Гості з Франкфурта почали з домінації на стандартах — Кох відкрив рахунок після кутового, Кнауфф добив з підбору після розіграшу штрафного, а згодом Кох оформив дубль ще одним ударом після кутового. Та головними героями стали Джан Узун і Фарес Шаїбі.

Узун відзначився асистом на Буркардта і сам забив красивий гол після стінки з Шаїбі. Це його п’ятий матч поспіль з голом — востаннє подібне в Бундеслізі вдавалося півзахиснику понад 10 років тому. Шаїбі, окрім гольової передачі, також забив сам, ефектно замкнувши простріл Доана.

Система з Шаїбі в глибокій ролі “десятки” продовжує бути ризикованою через втрату балансу в центрі поля, але повернення після травми Ельєса Схірі дозволило зміцнити опорну зону. Місцями Айнтрахт грав у схемі 4-3-3 з Узуном і Шаїбі як вільними креативними гравцями.

Втім, оборона все ще викликає запитання. Теат помилився у власному штрафному, команда кілька разів провалилася на стандартах. Франкфуртці знову не змогли зберегти ворота сухими — це вже стало системною проблемою.

Боруссія Менхенгладбах — Айнтрахт Франкфурт 4:6

Голи: Кастроп, 72, Табакович, 78, Енгельгардт, 83, Ранос, 90+9 - Кох, 11, 47, Кнауфф, 15, Буркардт, 35, Шаїбі, 39, Узун, 45+1

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Дікс, Ельведі, К'яродія (Нойгаус, 38) — Скаллі, Райц (Нетц, 61), Енгельгардт, Улльріх (Ранос, 82) — Штогер (Табакович, 38), Матіно (Зандер, 62), Кастроп

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Коллінз (Бута, 57), Кох, Теат, Браун — Доан, Шаїбі, Скірі, Узун (Гетце, 57), Кнауфф — Буркардт

Попередження: Дікс