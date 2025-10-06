Німеччина

Англієць продовжує вражати Німеччину.

В рамках шостого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на виїзді розбила франкфуртський Айнтрахт (3:0).

В цьому матчі голом відзначився нападник "ротен" Гаррі Кейн. Таким чином, на рахунку 32-річного англійця вже 11 голів у перших шести матчах чемпіонату Німеччини, що є абсолютним рекордом Бундесліги.

Раніше по десять голів у перших шести турах забивали нападник дортмундської Боруссії Серу Гірассі та колишній форвард Баварії Роберт Левандовські (двічі).

Цього сезону Гаррі Кейн відіграв за Баварію десять матчів, забив 18 голів та віддав три результативні передачі.