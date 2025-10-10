Німеччина

У грудні сторони обговорять можливий новий контракт.

Майбутнє воротаря Баварії Мануеля Ноєра у складі мюнхенського клубу буде вирішено у грудні. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у грудні керівництво клубу сяде за стіл переговорів аби обговорити потенційний новий контракт для 39-річного німця.

Також зазначається, що якщо Ноєр знову продовжить контракт, то Баварія, можливо, виставить на продаж Александера Нюбеля, який зараз виступає за Штутгарт на правах оренди.

Нинішнього сезону Ноєр провів 14 матчів, п'ять з яких на нуль при 12 пропущених м'ячах.

