Інше

Легендарний воротар хоче особистого запрошення від головного тренера.

Досвідчений воротар Баварії Мануель Ноєр не виключає повернення до лав національної збірної Німеччини, хоча раніше оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Як повідомляє Bayern & Germany із посиланням на Bild, 39-річний голкіпер готовий знову одягти футболку "Бундестім", однак за однієї умови: головний тренер команди Юліан Нагельсманн повинен особисто звернутися до нього та чітко дати зрозуміти, що розраховує на його допомогу.

Зазначається, що відносини між Нойєром і Нагельсманном завжди були напруженими. Під час спільної роботи у Баварії та збірній Німеччини сторони не підтримували тісного контакту, а їхня співпраця залишала багато питань за лаштунками.

Нагадаємо, Мануель Ноєр оголосив про завершення виступів за збірну Німеччини у серпні 2024 року. За свою кар'єру у національній команді він провів 124 матчі, в яких пропустив 118 м’ячів і 51 раз зберіг ворота "на нуль".

Разом зі збірною Німеччини Ноєр став чемпіоном світу 2014 року, а також здобував бронзу на ЧС-2010 та двічі ставав бронзовим призером Євро — у 2012 та 2016 роках.