Легендарний воротар хоче особистого запрошення від головного тренера.
Мануель Ноєр, getty images
09 жовтня 2025, 11:22
Досвідчений воротар Баварії Мануель Ноєр не виключає повернення до лав національної збірної Німеччини, хоча раніше оголосив про завершення міжнародної кар'єри.
Як повідомляє Bayern & Germany із посиланням на Bild, 39-річний голкіпер готовий знову одягти футболку "Бундестім", однак за однієї умови: головний тренер команди Юліан Нагельсманн повинен особисто звернутися до нього та чітко дати зрозуміти, що розраховує на його допомогу.
Зазначається, що відносини між Нойєром і Нагельсманном завжди були напруженими. Під час спільної роботи у Баварії та збірній Німеччини сторони не підтримували тісного контакту, а їхня співпраця залишала багато питань за лаштунками.
Нагадаємо, Мануель Ноєр оголосив про завершення виступів за збірну Німеччини у серпні 2024 року. За свою кар'єру у національній команді він провів 124 матчі, в яких пропустив 118 м’ячів і 51 раз зберіг ворота "на нуль".
Разом зі збірною Німеччини Ноєр став чемпіоном світу 2014 року, а також здобував бронзу на ЧС-2010 та двічі ставав бронзовим призером Євро — у 2012 та 2016 роках.