Німеччина

Капітан Баварії досяг 362 перемог у чемпіонаті Німеччини та наздогнав свого багаторічного партнера по команді.

Ветеран мюнхенської Баварії Мануель Ноєр встановив чергове історичне досягнення у Бундеслізі. Після перемоги над Айнтрахтом із Франкфурта (3:0) у шостому турі чемпіонату Німеччини 38-річний голкіпер зрівнявся з Томасом Мюллером за кількістю перемог у національній першості.

Як повідомляє Transfermarkt, цей матч став для Ноєра 529-м у Бундеслізі, і він здобув у ньому свою 362-гу перемогу. Таким чином, капітан Баварії ділить перше місце у рейтингу гравців із найбільшою кількістю перемог у чемпіонаті разом зі своїм колишнім одноклубником.

На третій позиції в історичному списку розташовується ще один легендарний воротар — Олівер Кан, на рахунку якого 310 перемог у 557 матчах.

У десятку найуспішніших гравців за цим показником також входять Філіп Лам, Матс Гуммельс, Лотар Маттеус, Зепп Маєр, Манфред Кальц, а також два іноземці — Роберт Левандовські та Клаудіо Пісарро.