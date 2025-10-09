Німеччина

Минулого місяця англієць забив сім голів у трьох матчах.

Нападника мюнхенської Баварії Гаррі Кейна було визнано найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 32-річний англієць обійшов Алехандро Грімальдо (Баєр), Кайсю Сано (Майнц), Джана Узуна (Айнтрахт), Ноа Атуболу (Фрайбург) та Давіда Раума (РБ Лейпциг).

Минулого місяця Кейн забив сім голів у трьох матчах, а всього цього сезону він відіграв 15 поєдинків, забив 21 гол та віддав чотири гольові передачі.

Після шести турів Баварія лідирує у Бундеслізі, набравши 18 очок, що на чотири більше, ніж у дортмундської Борусії на другому місці.

Раніше повідомлялося, що Кейн ризикує пропустити гру з Уельсом після ушкодження.