Гравець водночас хоче прописати бонуси за продуктивність.

Наступного літа контракт німецького нападника мюнхенської Баварії Сержа Гнабрі добігає завершення й оскільки клуб вирішив залишити гравця під час міжсезоння, то, вочевидь, розраховує на продовження цієї співпраці.

А щоб процес рухався більш швидко, 30-річний виконавець вирішив зробити крок із власного боку.

Гнабрі сповістив клуб про те, що готовий переглянути власну заробітну платню в плані зменшення, щоб залишитись у клубі.

Однак заради підтримання мотивації футболіст також запропонував переглянути структуру бонусів за результативні дії за ходом сезону.

Повідомляється, що Серж повністю задоволений уже наявним статусом у клубі й як тільки надійде пропозиція продовжити угоду, радо почне процес перемовин.

У цьому сезоні на рахунку нападника три голи та п’ять асистів у 15 матчах.