Зірковий нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився про головного тренера команди Венсана Компані. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Я думаю, що Компані вивів мене на новий рівень. Це фантастичний тренер – не лише з тактичного погляду, а й за людськими якостями. У нас дуже схожий підхід до командної роботи. 

Вся заслуга належить йому, бо з моменту, коли він прийшов, було багато запитань, що новий тренер може дати Баварії. В підсумку він виявився чудовим фахівцем.
Одна річ, яка в ньому особливо помітна – це акцент на грі в один дотик біля карного майданчика суперника. Коли ти граєш у Баварії, часто стикаєшся з суперниками, які закриваються в низькому блоці. Я люблю приймати м’яч і одразу грати вперед, але це не завжди можливо, тому ми багато говорили про правильне положення корпусу, щоб якомога швидше віддавати пас.
Відчуваю, що додав у своїй грі – менше затримую м’яч, дію більш плавно. Тренер завжди змушує прогресувати. Не має значення, забив ти 400 голів чи жодного – він прагне зробити тебе кращим гравцем і людиною. І зі мною йому це справді вдалося", – сказав Кейн.
Цього сезону Гаррі Кейн відіграв за Баварію десять матчів, забив 18 голів та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Кейн встановив рекорд Бундесліги за кількістю голів на старті сезону.