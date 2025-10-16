Німеччина

Англійський бомбардир позитивно відгукнувся про тренера "ротен".

Зірковий нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився про головного тренера команди Венсана Компані. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Я думаю, що Компані вивів мене на новий рівень. Це фантастичний тренер – не лише з тактичного погляду, а й за людськими якостями. У нас дуже схожий підхід до командної роботи.

Вся заслуга належить йому, бо з моменту, коли він прийшов, було багато запитань, що новий тренер може дати Баварії. В підсумку він виявився чудовим фахівцем.

Одна річ, яка в ньому особливо помітна – це акцент на грі в один дотик біля карного майданчика суперника. Коли ти граєш у Баварії, часто стикаєшся з суперниками, які закриваються в низькому блоці. Я люблю приймати м’яч і одразу грати вперед, але це не завжди можливо, тому ми багато говорили про правильне положення корпусу, щоб якомога швидше віддавати пас.

Відчуваю, що додав у своїй грі – менше затримую м’яч, дію більш плавно. Тренер завжди змушує прогресувати. Не має значення, забив ти 400 голів чи жодного – він прагне зробити тебе кращим гравцем і людиною. І зі мною йому це справді вдалося", – сказав Кейн.

Цього сезону Гаррі Кейн відіграв за Баварію десять матчів, забив 18 голів та віддав три результативні передачі.