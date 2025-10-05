Німеччина

Форвард Баварії став першим гравцем, який забив 11 м’ячів у шести турах чемпіонату Німеччини.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн продовжує встановлювати рекорди у складі німецького гранда. Як повідомляє ESPN, англійський форвард став першим футболістом в історії Бундесліги, який забив 11 голів у перших шести турах чемпіонату.

Свій черговий м’яч 32-річний нападник оформив у матчі шостого туру проти Айнтрахта, який завершився впевненою перемогою Баварії з рахунком 3:0. На 27-й хвилині зустрічі Кейн подвоїв перевагу мюнхенців, зробивши свій внесок у ще одну перемогу команди Венсана Компані.

Кейн упевнено очолює список бомбардирів Бундесліги, випереджаючи найближчих переслідувачів — Луїса Діаса з Баварії та Джана Узуна з Айнтрахта, які мають по 5 голів.

Баварія тим часом зберігає ідеальний старт сезону, вигравши всі матчі та лідируючи у чемпіонаті. Найближчий конкурент — Боруссія Дортмунд — відстає від мюнхенців на чотири очки.