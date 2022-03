Удінезе вирішив не обмежуватися моральною підтримкою України у війні проти РФ, яку клуб Серії А продемонстрував під час матчу проти Сампдорії 5 березня.

На стадіоні Dacia Arena триває збір допомоги, яку за сприяння компанії Barone Autotransporte футбольний клуб відправить до України.

До збору може долучитися кожен мешканець міста. На офіційному сайті Удінезе розміщено список продуктів, ліків та інших речей, якіх найбільш потребує зараз Україна.

Insieme per l'Ucraina 🇺🇦

Continua la raccolta di generi di prima necessità in Curva Nord!



Scopri come partecipare 👉 https://t.co/sNDXr1acZ4 pic.twitter.com/dr2O8fLPD5