Клуб Серії А долучився до допомоги Україні.
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30 марта 2022, 16:10
Удінезе вирішив не обмежуватися моральною підтримкою України у війні проти РФ, яку клуб Серії А продемонстрував під час матчу проти Сампдорії 5 березня.
На стадіоні Dacia Arena триває збір допомоги, яку за сприяння компанії Barone Autotransporte футбольний клуб відправить до України.
До збору може долучитися кожен мешканець міста. На офіційному сайті Удінезе розміщено список продуктів, ліків та інших речей, якіх найбільш потребує зараз Україна.
Раніше подібну акцію провів Емполі, а воротар команди прихистив у себе вдома біженців з України.