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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 січня 2025 року.

Завершилася 1055 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- "Українці мають танкову перевагу над рф вперше з 2022 року", — Forbes.

- "Демобілізації до завершення війни не буде, а звільнити можуть хіба окремі категорії військових", — таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Веніславський.

- "Перша надсучасна самохідна артилерійська установка RCH 155 від Німеччини вже надана Україні", — міністр оборони країни Пісторіус. В подальшому, Україна має отримати 54 цих унікальних САУ.

- "Міжнародний аеропорт Львів вже вивчає можливість зупуску рейсів цивільної авіації під час воєнного стану".

- "Україні, зрештою, доведеться знизити вік мобілізації до 18 років", — радник Білого дому Джейк Салліван.

- На "тисячу Зеленського" виділили ще 5 млрд гривень Уряд спрямував додаткові кошти на програму "Зимова єПідтримка". З резервного фонду бюджету на це пішло ще 5 мільярдів гривень. Це зробили, щоб виконати всі заявки на допомогу, які подали українці.

- Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента Володимира Зеленського зустрітися неподалік кордону з Україною, щоб обговорити ситуацію з припиненням транзиту російського газу. Зеленський погодився, проте запропонував Фіцо приїхати до України: "Ок. Приїжджайте в п'ятницю до Києва".

- Агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Україна припинила видобуток коксівного вугілля на шахті біля Покровська Донецької області через близькість російських військ.

- "Президент Володимир Зеленський отримує 28 тисяч гривень зарплати на місяць" — 24 Канал, посилаючись на відповідь від Державного управління справами.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На даний час відбулося 155 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 41 авіаудару, скинувши при цьому 62 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 684 дрони-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Два рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни. До цього часу точаться два боєзіткнення.

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Одинадцять атак загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру та Ступочок. На даний час продовжується три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 16 ворожих атак в районах Білої Гори, Кримського та Торецька, 13 атак зупинено Силами оборони, ще три — тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 74 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. П’ять боєзіткнень досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 218 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень реактивній системі залпового вогню та гарматі.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 11 ворожих атак. Ворог без успіху намагався прорватись поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська успішно відбили 11 атак противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. А другий документ – законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції, і це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій. Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!