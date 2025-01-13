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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 січня 2025 року.

Завершилася 1054 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Команда Трампа працює над організацією розмови з путіним. Дзвінок може статися вже найближчими днями та тижнями — повідомив радник Трампа Майк Волц.

- Словацька парламентська делегація вирушила у поїздку до Москви. Україна раніше закликала відмовитися від цих планів.

- ЗСУ вдарили по пункту управління 2 гвардійської загальновійськової армії рф в місті Новогродівка Донецької області.

- Олександра Усика визнали найкращим боксером 2024 року за версією спеціалізованого видання про бокс The Ring.

- Україна приєдналася до позиції ЄС щодо інавгурації Ніколаса Мадуро і не визнає його президентом Венесуели.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку наші війська відбивали чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань. Одне боєзіткнення ще триває. Ветеринарне противник атакував НАРами.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Піщаного. Українські захисники відбили шість атак, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 14 боєзіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок, всі боєзіткнення вже завершені.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне.

Дотепер триває шість боєзіткнень. На Мирноград та Покровськ ворог скидав КАБи. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 376 окупантів, 184 з них — безповоротно. Також знищено чотири одиниці автомобільної техніки, пошкоджено дві гармати противника.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль три боєзіткнення — продовжуються. На напрямку ворог активно застосовував авіацію, авіаударів зазнали Новопіль, Малинівка, Костянтинопіль, Комар та Велика Новосілка.

На Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 17 атак російських загарбників. Противник здійснив понад 400 обстрілів, завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 11 КАБ.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Доповідь Головкома Сирського: детально, наші дії на фронті. Я хочу відзначити всіх наших воїнів, які дійсно стійко утримують позиції, знищують окупанта, особливо – воїнів із 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітрянодесантної за бої на Покровському напрямку: найбільш жорсткий напрямок зараз. А також я дякую хлопцям із 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за дії на Курщині".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!