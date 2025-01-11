Завершилася 1052 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Нардепи зареєстрували в парламенті постанову про відставку міністра енергетики Германа Галущенка через «системну корупцію».

🔸 Суд призначив Трампу «безумовне звільнення» замість покарання у справі виплат порноакторці.

🔸 Нацполіція провела перший етап спецоперації з викриття каналів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Правоохоронці проводять одночасно 600 обшуків.

🔸 У Мін'юсті заявили, що відновили роботу всіх реєстрів, які постраждали через російську кібератаку.

🔸 США запровадили санкції щодо понад 30 нафтових компаній росії.

🔸 Міноборони вже розробило законопроєкт про демобілізацію. Але потребує ще часу для розробки механізму, яким чином замінити велику кількість людей після його ухвалення.

🔸 Невдовзі прем'єр-міністр Великої Британії уперше приїде до України, щоб обговорити відправлення миротворців після завершення війни.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч противнику, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 198 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбивали п’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця – всі боєзіткнення вже завершено.

На Куп’янському напрямку ворог одинадцять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили три атаки, ще вісім боєзіткнень наразі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 39 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Шість боїв продовжуються.

На Сіверському напрямку, в районі населеного пункту Білогорівка, противник двічі атакував позиції наших військ, успіху не мав.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 32 боєзіткнення поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок, дві атаки тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується два боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. Дотепер триває 13 боєзіткнень. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 276 окупантів, 139 з них — безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного, чотири боєзіткнення продовжуються.

Втрати противника на даному напрямку складають: 66 окупантів ліквідовано, 80 поранено, крім того, знищено три бойові броньовані машини та шість мотоциклів.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару некерованими ракетами в районі населеного пункту П’ятихатки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 22 атаки російських загарбників, ще одна атака триває. Противник здійснив понад 190 обстрілів, з них 14 — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 425-го окремого штурмового батальйону "Скала", 38-ї окремої бригади морської піхоти, 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Поговорив з Президентом Байденом. Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж.

Подякував за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти. Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного миру і безпеки.

Обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики, яка допомагає Путіну фінансувати війну. Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як «Газпромнєфть» і «Сургутнєфтєгаз», які акумулюють гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців. Вдячний Америці, обом партіям, обом палатам Конгресу, які підтримують цілком справедливий тиск на Росію за неспровоковану та злочинну агресію.

Обговорили ситуацію на полі бою, необхідність і надалі зміцнювати наш повітряний щит та захищати життя в українських містах і селах від російського терору – від щоденних ударів російських ракет і дронів. «Петріоти» в руках українців довели свою ефективність, маємо збільшувати цю силу.

Цінуємо, що Президент Байден сказав: збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!