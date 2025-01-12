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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 січня 2025 року.

Завершилася 1053 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Сили оборони взяли в полон двох солдат з Північної Кореї на курщині. Наразі військові в Києві і спілкуються з СБУ.

- Суд дозволив Шуфричу виконувати депутатську роботу із СІЗО. Його підозрюють у державній зраді.

- DeepState заявив, що рф окупувала Курахове. В ОСУВ "Хортиця" запевняють, що ЗСУ тримають позиції в межах міста, зокрема в районі теплоелектростанції.

- На війні в Україні загинувлатвійський доброволець Едгар Платонов.

- Михайло Федоров заявив, що у "Дії" знову доступні актові записи про народження, шлюб, розлучення та зміну імені. Проте користувачі скаржаться, що ці послуги так і не запрацювали.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку російські терористи один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів, намагалися просунутися в напрямку Козачої Лопані.

Шістнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового, наразі точаться три боєзіткнення.

Дев’ятнадцять атак ворога відбили українські воїни поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку окупанти 22 рази йшли на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки, бої досі тривають в декількох локаціях.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

За підтримки бомбардувальної авіації противник атакує позиції українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 63 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 52 ворожих атаки, одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу. Ударів КАБами зазнали Покровськ та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 189 та поранили 188 окупантів. Знищено один танк, два БТРи, три одиниці автомобільної техніки та антену БпЛА росіян. Також пошкоджено два автомобіля.

На Новопавлівському напрямку противник протягом дня атакував українців п’ять разів в районах Новосілки та Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми зазнали невдачі.

На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 17 ворожих штурмів. Триває одне боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Щойно провів Ставку. Головне – наші операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони.

Сьогодні доповідали щодо контрактів – тих, які вже виконуються, тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки.

Я доручив збільшити кількість замовлень дронів. Це вже виконується. Наші арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів.

І я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!