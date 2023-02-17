Італія

Пропонуємо до вашої уваги прев'ю матчу чемпіонату Італії.

Наполі в рамках поєдинку двадцять третього туру чемпіонату Італії зіграє на виїзді проти Сассуоло.

САССУОЛО — НАПОЛІ

П'ЯТНИЦЯ, 17 ЛЮТОГО, 21:45. ЧІТТА ДЕЛЬ ТРІКОЛОРЕ, РЕДЖО-ЕМІЛІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО.

Сассуоло підходить до матчу на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці з двадцятьма чотирма набраними балами. Відстань від зони вильоту складає сім пунктів, тому команда може відчувати себе комфортно. Сассуоло в останніх матчах набрав дуже хорошу форму. Спочатку команда обіграла Мілан з рахунком 5:2, потім була перемога над Сассуоло, а також нічия проти Удінезе.

Здавалось, що Сассуоло буде вкрай важко на цьому відрізку сезону, проте команда дуже добре справляється. Але супротивник цього разу вкрай складний. Якщо Сассуоло набрав хорошу форму, то Наполі її не втрачав. Команда Лучано Спаллетті виграла останні п'ять матчів: розгромила Ювентус 5:1, дуже впевнено впоралась з Салернітаною, Спецією та Кремонезе, а також здолала Рому.

Варто розуміти, що в на Наполі очікує поєдинок в Лізі чемпіонів вже у вівторок, тому можна було би очікувати ротацію складу від Лучано Спаллетті. Дуже цікаво буде побачити, чи відбудуться суттєві зміни у складі, адже відрив від Інтера складає вже п'ятнадцять балів.

Враховуючи манеру гри Сассуоло, цей матч обіцяє бути доволі цікавим з великими швидкостями та атакувальним футболом.

Що стосується статистики протистоянь між цими командами, то в останніх п'яти матчах вона на боці неаполітанців — дві перемоги, дві нічиїх та поразка. За тих п'ять матчів команди забили 23 м'ячі, що зайвий раз підтверджує впевненість в тому, що гра буде дуже цікава.

Крім того, останні два матчі Наполі виграв у Сассуоло з загальним рахунком 10:1, отже у Сассуоло повинна бути суттєва мотивація, щоб реабілітуватись перед своїми фанатами.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Тольян — Распадорі