Італія

Албанський півзахисник підписав контракт, але досі не може тренуватися з новою командою.

Хавбек Кріст'ян Асллані вже офіційно став гравцем Торіно, проте поки не може бути заявлений за туринський клуб. Як повідомляє Toronews.net, Інтер досі не надіслав необхідний трансферний сертифікат, що затримує його дебют.

Албанський півзахисник підписав контракт із новою командою, однак навіть не має права тренуватися з партнерами. За даними джерела, затримка може бути пов’язана з майбутнім матчем Серії А: 25 серпня Інтер прийматиме Торіно у першому турі чемпіонату.

Є припущення, що міланський клуб навмисно затягує процедуру, аби Аслані не зміг зіграти проти своєї колишньої команди.

У минулій кампанії 23-річний Асллані провів 39 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.