Головний тренер Інтера Маямі розповів, що рішення дати відпочинок лідерам команди було продуманим та виправданим.
Хав'єр Маскерано, getty images
24 серпня 2025, 19:27
Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано пояснив причини, через які Ліонель Мессі та Хорді Альба не вийшли на поле в матчі проти Ді Сі Юнайтед, що завершився з рахунком 1:1 у рамках МЛС.
— Ми провели 41 матч і хотіли дати шанс іншим гравцям. Нам потрібен весь склад, для нас це очевидне рішення, і до кінця матчу я переконався, що воно було вірним, — зазначив Маскерано.
Наставник також підкреслив важливість командної роботи та відзначив тих, хто вийшов на заміну:
— Луїс Суарес, Серхіо Бускетс, Родріго Де Пауль, Бальтасар Родрігес, що з'явилися на полі після перерви, допомогли команді. Є відчуття, що якби ми грали так інтенсивно від початку, то могли б перемогти.
Раніше стало відомо, що Суарес мріє завершити кар'єру разом із Мессі.