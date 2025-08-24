Інше

Головний тренер Інтера Маямі розповів, що рішення дати відпочинок лідерам команди було продуманим та виправданим.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано пояснив причини, через які Ліонель Мессі та Хорді Альба не вийшли на поле в матчі проти Ді Сі Юнайтед, що завершився з рахунком 1:1 у рамках МЛС.

— Ми провели 41 матч і хотіли дати шанс іншим гравцям. Нам потрібен весь склад, для нас це очевидне рішення, і до кінця матчу я переконався, що воно було вірним, — зазначив Маскерано.

Наставник також підкреслив важливість командної роботи та відзначив тих, хто вийшов на заміну:

— Луїс Суарес, Серхіо Бускетс, Родріго Де Пауль, Бальтасар Родрігес, що з'явилися на полі після перерви, допомогли команді. Є відчуття, що якби ми грали так інтенсивно від початку, то могли б перемогти.

