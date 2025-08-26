Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 25 серпня 2025 року.

У першому турі Серії А Інтер приймав Торіно.

Міланці розпочали сезон впевненою домашньою перемогою. Ще до перерви відзначилися Бастоні та Тюрам, а після відпочинку свої голи додали Лаутаро Мартінес і Бонні, а француз оформив дубль, знявши питання про переможця 5:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Торіно у рамках першого туру італійської Серії А-2024/25:

Інтер — Торіно 5:0

Голи: Бастоні, 18, Тюрам, 36, 62, Мартінес, 52, Бонні, 72

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Енріке, 86) — Думфріс, Барелла, Сучич, Дімарко (Аугусто, 66) — Мхітарян (Діуф, 79) — Мартінес (Зелінські, 79), Тюрам (Бонні, 67)

Торіно: Ісраель — Лазаро (Анжорін, 79), Коко, Мазіна, Бірагі — Казадеї, Ільхан (Абухляль, 58), Гінейтіс — Нгонге (Педерсен, 80), Сімеоне (Адамс, 64), Влашич (Тамез, 58)