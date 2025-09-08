Італія

Нападник відмовився від пропозиції клубу про дострокове розірвання контракту.

Досвідчений нападник Мілана Дівок Орігі визначився зі своїм майбутнім. Як повідомляє GOAL, 30-річний бельгієць відхилив пропозицію клубу щодо дострокового розірвання чинного контракту за взаємною згодою.

Незважаючи на те, що керівництво Мілана перевело Орігі до резервної команди, сам гравець не має наміру залишати клуб і планує залишатися в його складі до завершення угоди, яка діє до літа 2026 року.

Минулого сезону Дівок Орігі не зіграв жодного матчу за першу команду Мілана у всіх турнірах. Загалом за час перебування в клубі він провів 36 матчів, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом.