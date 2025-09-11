Італія

Вінгер радий переходу і налаштований допомагати команді з перших матчів.

Новоспечений вінгер Ювентуса Едон Жегрова висловив задоволення своїм переходом у туринський клуб. Футболіст впевнений, що зможе допомогти команді досягати високих результатів.

"Я радий бути тут. Я завжди мріяв грати за таку чудову команду, як Ювентус. Так, я знайомий із Джонатаном Девідом, і думаю, що можу зробити великий внесок у успіх клубу, як і він.

Це клуб, який хоче вигравати кожен матч, це завжди буде нашою головною метою. Коли я грав проти Ювентуса, я мав можливість показати свої найкращі якості, а тепер я є частиною цього клубу, і всі допомагають мені якомога швидше інтегруватися", – запевнив Жегрова.

Нагадаємо, Їлдиз — найкращий гравець Серії А в серпні.