Іспанський клуб підписав трирічний контракт із захисником.

Атлетік офіційно оголосив про повернення 31-річного Емеріка Лапорта з Аль-Насра. Футболіст підписав контракт на три роки і вже може бути зареєстрований у складі клубу.

Раніше реєстрація Лапорта була під загрозою через пізнє надходження інформації про трансфер у систему FIFA TMS від саудівського клубу. Однак сьогодні рішення було переглянуто, і захисник отримав дозвіл на виступи за Атлетик.

Лапорт раніше виступав за Атлетик з 2010 по 2018 рік, після чого перейшов у Манчестер Сіті, де провів кілька успішних сезонів у Прем’єр-лізі.

