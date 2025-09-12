Іспанія

Іспанський клуб планує зробити пропозицію вже взимку.

Атлетіко Мадрид активно стежить за турецьким чемпіонатом у пошуках підсилення для атаки. За даними Takvim, мадридці зацікавилися 25-річним вінгером Галатасарая Юнусом Акгюном.

Представники іспанського клубу відвідали матч збірних Туреччини та Іспанії, щоб особисто оцінити гру футболіста. Очікується, що перша офіційна пропозиція надійде вже в січні. Водночас Галатасарай та його наставник Окан Бурук не горять бажанням відпускати одного зі своїх лідерів посеред сезону.

У минулому сезоні Акгюн продемонстрував високі показники — 12 голів та 14 асистів у 43 матчах. Загалом у футболці стамбульського клубу він зіграв 109 поєдинків, відзначившись 18 голами та 22 результативними передачами.

Раніше стали відомі подробиці оренди Ніко Гонсалеса до Атлетіко.