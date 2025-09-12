Португалія

Український півзахисник відзначився технікою та точністю ударів.

У п’ятницю, 12 вересня, Бенфіка проведе матч п’ятого туру чемпіонату Португалії проти Санта-Клари. Напередодні гри головний тренер лісабонців Бруну Лаже зібрав усіх доступних футболістів на заключне тренування, серед яких був і новачок команди Георгій Судаков.

За інформацією A Bola, український півзахисник, який перебрався з донецького Шахтаря, швидко справив позитивне враження. Під час вправи на точність ударів саме Судаков став найкращим, вразивши майстерністю та технікою як тренера, так і партнерів по команді.

Попри це, Лаже вирішив не перевантажувати 23-річного гравця, оскільки той нещодавно провів два матчі (173 хвилини) у складі збірної України.

Нагадаємо, Бенфіка свій наступний поєдинок проведе сьогодні вдома проти Санта-Клари. Початок зустрічі – о 22:15.