Італія

Футболіст відмовився від кількох пропозицій і хоче закріпитися в складі туринців.

Нападник Ювентуса Аркадіуш Мілік вирішив залишитися в клубі принаймні до січня 2026 року, після чого може змінити команду на правах оренди. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

До 30-річного форварда проявляли інтерес два турецькі клуби, однак трансфер не відбувся: один із клубів не зміг задовольнити високі фінансові запити Міліка, а інший очікував побачити гравця, повністю готового до гри вже зараз.

Також повідомляється, що інтерес до поляка надходив із російських клубів, проте сам футболіст категорично відкинув варіант переїзду в рф.

Нагадаємо, що у червні минулого року Мілік отримав травму лівого меніска, через яку пропустив увесь сезон-2024/25, а також не зіграв на Євро-2024.

Попри тривалу відсутність, навесні 2025 року Ювентус підтримав гравця і продовжив з ним контракт до літа 2027 року.

Мілік приєднався до туринців улітку 2022 року на правах оренди з Марселя, а через рік клуб викупив його контракт за 6,3 млн євро. З того часу він провів за Ювентус 75 матчів, у яких забив 17 голів і віддав 2 асисти.

Наступний матч Ювентус проведе 13 вересня проти Інтера.