Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 13 вересня 2025 року.

Туринський Ювентус у матчі третього туру італійської Серії А на своєму полі вирвав перемогу над міланським Інтером (4:3).

"Стара синьйора" відкрила рахунок на 14 хвилині Ллойда Келлі, після чого на 30 хвилині Хакан Чалханоглу зрівняв цифри на табло. Однак ще до перерви туринці знову вийшли вперед зусиллями Кенана Ілдиза.

На 65 хвилині "нерадзуррі" зрівняли рахунок — Чалханоглу оформив дубль, а за 11 хвилин Маркус Тюрам вивів гостей вперед.

Проте останні слова чи аргументи були за туринською командою, коли на 83 хвилині голом відзначився Кефрен Тюрам, а у компенсований час Васіліє Аджич приніс перемогу Ювентусу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Інтер в рамках третього туру італійської Серії А-2025/26:

Ювентус — Інтер 4:3

Голи: Келлі, 14, Їлдиз, 38, К. Тюрам, 83, Аджич, 90+1 — Чалханоглу, 30, 65, М. Тюрам, 76.

Ювентус: Ді Грегоріо — Бремер, Гатті (Девід, 79), Келлі — Калулу, Локателлі (Аджич, 73), К. Тюрам, Маккенні (Жуан Маріу, 79) — Копмейнерс (Кабаль, 73), Їлдиз — Влахович (Опенда, 73).

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 77), Барелла (Зелінські, 64), Чалханоглу (Сучич, 81), Мхітарян, Аугусто (Дімарко, 64) — Л. Мартінес (Бонні, 64), М. Тюрам.

Попередження: Копмейнерс, Локателлі — Мхітарян.