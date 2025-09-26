Український форвард може залишити клуб уже взимку через відсутність прогресу.
Артем Довбик, Getty Images
26 вересня 2025, 12:55
Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні ухвалив рішення щодо майбутнього нападника збірної України Артема Довбика. Після низки чуток цього літа щодо можливого відходу гравця, тепер наставник римлян визначився з подальшою стратегією.
За інформацією журналістки Calciomercato Елеонори Тротті, Гасперіні розчарований ігровою формою українця та відсутністю прогресу порівняно з минулим сезоном. Тренер повідомив президенту клубу, що Довбику варто шукати нову команду.
Рома планує підписати нового нападника під час зимового трансферного вікна, щоб замінити українця.
У цьому сезоні українець провів чотири матчі без результативних дій. Раніше Гасперіні заявляв, що хоче повернути Довбика на високий рівень.