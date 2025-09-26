Італія

Український форвард може залишити клуб уже взимку через відсутність прогресу.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні ухвалив рішення щодо майбутнього нападника збірної України Артема Довбика. Після низки чуток цього літа щодо можливого відходу гравця, тепер наставник римлян визначився з подальшою стратегією.

За інформацією журналістки Calciomercato Елеонори Тротті, Гасперіні розчарований ігровою формою українця та відсутністю прогресу порівняно з минулим сезоном. Тренер повідомив президенту клубу, що Довбику варто шукати нову команду.

Рома планує підписати нового нападника під час зимового трансферного вікна, щоб замінити українця.

У цьому сезоні українець провів чотири матчі без результативних дій. Раніше Гасперіні заявляв, що хоче повернути Довбика на високий рівень.