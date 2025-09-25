Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 24 вересня 2025 року.

Французька Ніцца у матчі першого туру Ліги Європи на своєму поступилась італійській Ромі (1:2).

Гра по-справжньому розкрилась лише після перерви, на тлі важкого для обох команд першого тайму.

І тут зіграла заміна від Джан П’єро Гасперіні з появою на полі Лоренцо Пеллегріні.

Утім, "орлики" відіграли один м’яч наприкінці зустрічі, чим змусили нервувати суперників, але хоча б до нічийного результату гру не схилили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ніцца — Рома у першому турі Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Ніцца — Рома 1:2

Голи: Моффі, 77 (пен.) — Пеллегріні, 52, Манчіні, 55

Ніцца: Діуф — Менді, Ба, Данте — Луше, Ванхаутте, Будауї (Клосс, 62), Бар (Абді, 80) — Сансон (Діоп, 62), Бога (Шо, 80) — Карлос (Моффі, 62).

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренш (Ермосо, 82), Коне (Крістанте, 69), Ель-Айнауї, Цимікас — Ель-Шаараві (Пеллегріні, 46), Суле (Пізіллі, 69) — Довбик (Фергюсон, 69).

Попередження: Коне, Ель-Айнауї, Ндіка, Цимікас, Ермосо