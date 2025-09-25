Ліга Європи

Обігнали Тоттенгем, доки ті виступають у Лізі чемпіонів.

Італійська Рома напередодні обіграла французьку Ніццу в гостьовому матч першого туру Ліги Європи УЄФА.

Ніцца — Рома 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Окрім трьох очок на старті міжнародної кампанії, команда Джан П’єро Гасперіні за підсумком цього матчу здобула також і свою 98 за ліком перемогу в історії виступів у Лізі Європи.

Таким чином Рома зуміла обігнати за цим показником лондонський Тоттенгем (97), який у статусі чинного володаря трофею виступає в Лізі чемпіонів, та вийти на чисту першу сходинку за кількістю звитяг у другому за силою турнірі Старого Світу.

У наступному турі італійська Рома прийматиме французький Лілль.