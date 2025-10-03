Італія

Аргентинський хавбек відновився від травми та може зіграти проти Фіорентини.

Лідер Роми Пауло Дібала повернувся до занять у загальній групі римського клубу, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Аргентинський півзахисник відновився від травми підколінного сухожилля, через яку пропустив трохи понад місяць. Очікується, що Дібала може повернутися до складу Роми вже цієї неділі в матчі шомтого туру Серії А проти Фіорентини.

Цього сезону Пауло зіграв три поєдинки, у яких ще не відзначався результативними діями.

Нагадаємо, Пауло Дібала приєднався до Роми у 2022 році після семирічного періоду в Ювентусі.