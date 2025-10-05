Італія

На нас чекає центральний матч чемпіонату Італії.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився напередодні матчу шостого туру італійської Серії А з туринським Ювентусом. Його слова наводить milannews.it.

"Завтра нас чекає великий матч, тому що Ювентус — Мілан — це завжди неймовірно красиве протистояння в усіх сенсах. Для нас важливо зробити ще один невеликий крок вперед проти команди, яка теж бореться за місце в першій четвірці. Ми зробимо все, щоб піти на міжнародну перерву з хорошим настроєм.

Тиждень минув спокійно, головне – сам матч. Немає сенсу знову і знову повторювати одні й ті ж тези про мої вісім років у Ювентусі – це вже стає жалюгідним.

Буде чудова зустріч, тому що під вивіскою Ювентус – Мілан поганих матчів не буває. Вони ще не програвали в цьому сезоні, у них чудові гравці і прекрасний тренер.

Справа не в помсті, і немає ризику опинитися не на тій лаві запасних, особливо після того, як на стадіоні їх поміняли місцями. Для мене перебувати на лаві запасних завжди приємно і хвилююче. Нам просто потрібно зосередитися на нашій кінцевій меті, незалежно від того, яким буде підсумковий результат, адже попереду ще так багато матчів і стільки очок, за які потрібно боротися. Ми тільки на початку шляху, але кінцева мета завжди повинна бути перед нами, поки ми спокійно працюємо над її досягненням.

Нам потрібно буде продемонструвати тактично напружену гру. У матчі з Наполі ми дуже добре захищалися, але, безумовно, могли зіграти краще в ситуації, яка призвела до пенальті.

Ювентус пресингує високо та грає дуже інтенсивно, і вони останнім часом багато забивають у важливих матчах. Нам потрібно буде діяти технічно та тактично бездоганно.

Томорі повністю готовий. Рафа (Леан — прим.), як і Нкунку, набирає форму і провів інтенсивний тиждень тренувань — перший з 17 серпня. Його сезон ще не розпочався як слід. У матчі з Наполі Рафа вийшов на поле раніше, ніж очікувалося, але він сповнений рішучості проявити себе.

Перше рішення, яке потрібно прийняти, стосується Томорі. На позицію Еступіньяна я виберу Бартезагі або Атекаме, який також може грати зліва в захисті. Також потрібно подумати про запасних, адже ті, хто виходить на заміну, можуть зіграти вирішальну роль.

Габбіа — гравець, якому є куди рости. Він дуже відповідальний і володіє відмінними якостями. Ми завжди раді, коли гравець отримує виклик до збірної. Самуеле Річчі також добре розвивається, і ми ним задоволені; він може грати на позиції центрального півзахисника або безпосередньо перед лінією оборони", — заявив Аллегрі.

Матч між Ювентусом та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.