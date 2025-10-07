Міланський клуб розглядає можливість трансферу 23-річного німецького голкіпера влітку 2026 року.
Ноа Атубору, Getty Images
07 жовтня 2025, 00:44
Інтер розпочав конкретну роботу щодо потенційного підписання воротаря Фрайбурга Ноа Атуболу.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, сторони планують провести низку зустрічей та обговорити умови можливого переходу 23-річного німця влітку наступного року.
Атубору має чинний контракт із Фрайбургом до 2027 року. Сьогодні його також викликано до складу національної збірної Німеччини головним тренером Юліаном Нагельсманом.
У минулому сезоні Бундесліги Атуболу провів 26 матчів, у 10 з яких залишив свої ворота "сухими". За цим показником його перевершили лише Петер Гулачі з РБ Лейпциг(30 матчів / 14 "сухих") та Мануель Ноєр з Баварії (22 / 13).
За даними Transfermarkt, ринкова вартість Атуболу становить 18 мільйонів євро.