Італія

Міланський клуб розглядає можливість трансферу 23-річного німецького голкіпера влітку 2026 року.

Інтер розпочав конкретну роботу щодо потенційного підписання воротаря Фрайбурга Ноа Атуболу.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, сторони планують провести низку зустрічей та обговорити умови можливого переходу 23-річного німця влітку наступного року.

Атубору має чинний контракт із Фрайбургом до 2027 року. Сьогодні його також викликано до складу національної збірної Німеччини головним тренером Юліаном Нагельсманом.

У минулому сезоні Бундесліги Атуболу провів 26 матчів, у 10 з яких залишив свої ворота "сухими". За цим показником його перевершили лише Петер Гулачі з РБ Лейпциг(30 матчів / 14 "сухих") та Мануель Ноєр з Баварії (22 / 13).

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Атуболу становить 18 мільйонів євро.