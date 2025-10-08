Італія

Стадія 1/8 фіналу турніру почнеться 2 грудня 2025 року.

Італійська федерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила календар матчів 1/8 фіналу Кубку Італії.

На даному етапі турніру до решти учасників приєднуються вісім найкращих сіяних команд.

Стадія 1/8 фіналу турніру пройде з 2 грудня 2025 року до 27 січня 2026 року.

Календар матчів 1/8 фіналу Кубку Італії:

Вівторок, 2 грудня

Ювентус — Удинезе 22:00

Середа, 3 грудня

Аталанта — Дженоа 16:00

Наполі — Кальярі 19:00

Інтер — Венеція 22:00

Четвер, 4 грудня

Болонья — Парма 19:00

Лаціо — Мілан 22:00

Вівторок, 13 січня

Рома — Торіно 22:00

Вівторок, 27 січня

Фіорентина — Комо 22:00

