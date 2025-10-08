Стадія 1/8 фіналу турніру почнеться 2 грудня 2025 року.
Гравці Болоньї, Getty Images
08 жовтня 2025, 12:41
Італійська федерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила календар матчів 1/8 фіналу Кубку Італії.
На даному етапі турніру до решти учасників приєднуються вісім найкращих сіяних команд.
Стадія 1/8 фіналу турніру пройде з 2 грудня 2025 року до 27 січня 2026 року.
Календар матчів 1/8 фіналу Кубку Італії:
Вівторок, 2 грудня
Ювентус — Удинезе 22:00
Середа, 3 грудня
Аталанта — Дженоа 16:00
Наполі — Кальярі 19:00
Інтер — Венеція 22:00
Четвер, 4 грудня
Болонья — Парма 19:00
Лаціо — Мілан 22:00
Вівторок, 13 січня
Рома — Торіно 22:00
Вівторок, 27 січня
Фіорентина — Комо 22:00
Раніше повідомлялося, що Довбик подешевшав майже на 17%, вартість Попова зросла у чотири рази.